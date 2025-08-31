- Попробуйте обыграть "Акрон", когда у него три поражения кряду, Артём Дзюба заведённый. Я думаю, что будет интересный футбол, наиграемся головами, многое решит подбор вторых мячей и стандарты, - сказал Талалаев "Матч ТВ".
Матч седьмого тура чемпионата Российской Премьер-Лиги между "Акроном" и "Балтикой" стартовал в 13:30 по московскому времени. Встречу обслуживает судейская бригада Яна Бобровского. К 10-й минуте матче калининградцы ведут со счетом 1:0. Гол забил Кевин Андраде.
Главный тренер "Балтики" высказался перед матчем с "Акроном"
