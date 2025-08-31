Ташуев: Медведева проводили на заслуженный отдых

- Медведеву недавно исполнилось 70 лет. Возможно, проводили на заслуженный отдых и сделали советником. 70 лет — это хороший возраст для того, чтобы работать более спокойно, - сказал Ташуев "РБ Спорт".
Александр Медведев занимал пост председателя правления "Зенита" с 2019 по 2025 год. Его сменил бывший игрок сине-бело-голубых Константин Зырянов.
На данный момент "Зенит" занимает четвертое место в РПЛ с 12 очками.
Бывший тренер "Ахмата" Сергей Ташуев высказался об уходе Александра Медведева с поста председателя правления "Зенита".
Фото: "Чемпионат"