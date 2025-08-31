Защитник "Ростова" ответил на вопрос об отставке главного тренера команды

"Видели, но внимание на это не обращаем", - сказал Миронов в интервью "Матч ТВ".
В субботу, 30 августа, в Ростове-на-Дону состоялся матч 7-го тура РПЛ, в котором местная команда принимала на своем поле грозненский "Ахмат". Подопечные Джонатана Альбы уступали по ходу игры, однако на 73-й минуте сумели вырвать ничью и набрать одно очко.
Отметим, у ростовчан лишь одна победа в текущем чемпионате России. По итогам тура желто-синие набрали 5 очков и находятся на данный момент на 13-й позиции в турнирной таблице.
Защитник "Ростова" Виктор Мелёхин поделился мнением о возможной отставке главного тренера команды Джонотана АЛьбы.
Фото: ФК "Ростов"