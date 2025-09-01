"Сейчас ему тяжело, он подвел команду. Но у него отняли чистый гол. Они оба идут прямыми ногами, оба касаются друг друга. Так что еще неизвестно, кто против кого фолил. Вторая желтая карточка вытекла из-за того, что не засчитали гол", — приводит слова Ненахова "Матч ТВ".
Матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги "Локомотива" с "Крыльями Советов" завершился ничьей со счетом 2:2. Гол Николая Комличенко был отменен на 89?й минуте после просмотра VAR. Главный арбитр встречи Сергей Карасев заметил нарушение на вратаре команды соперника Сергее Песьякове. После этого нападающий получил второе предупреждение и был удален с поля. Самарская команда сравняла счет с пенальти.
Защитник "Локо": у Комличенко отняли чистый гол в матче с "Крыльями"
Защитник "Локомотива" Максим Ненахов высказался об удалении нападающего Николая Комличенко в матче с "Крыльями Советов".
Фото: ФК "Локомотив" Москва