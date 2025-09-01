В "Целе" подтвердили, что команду пополнит экс-нападающий "Рубина" и "Балтики"

"Появилась информация, что в "Целе" переходит Виталий Лисакович? Да, это действительно так"", - сказал Колотило "Чемпионату".
Виталий Лисакович, играющий на позиции центрального нападающего, выступал в РПЛ за московский "Локомотив", казанский "Рубин" и калининградскую "Балтику". Состав балтийцев 27-летний белорусский форвард покинул этим летом в качестве свободного агента. Всего на счету футболиста 66 матчей в РПЛ, в которых он записал на свой счет 12 забитых голов и 12 результативных передач.
Президент "Целе" Валерий Колотило подтвердил, что бывший форвард "Балтики" Виталий Лисакович переходит в словенский клуб.
Фото: ФК "Балтика"