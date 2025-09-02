Матчи Скрыть

В махачкалинском "Динамо" высказались о возможном переходе Пальцева в "Краснодар"

Генеральный директор махачкалинского "Динамо" Шамиль Газизов высказался о возможном уходе Валентина Пальцева.
Фото: ФК "Динамо"
"Переговоры идут. Вероятность, что Валентин Пальцев окажется в "Краснодаре", большая. На данный момент никаких документов не подписано, игрок не прошел медосмотр. Но существует большая доля вероятности этого трансфера", - цитирует Газизова "СЭ".

Ранее сообщалось, что защитник махачкалинского "Динамо" Валентин Пальцев в ближайшее время перейдет в "Краснодар" за 3 миллиона евро и подпишет трехлетний контракт.

В текущем сезоне защитник вышел на поле в 10 встречах и записал на свой счет 1 забитый мяч. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 24-летнего футболиста в 2,5 миллиона евро. Контракт защитника с махачкалинцами рассчитан до конца текущего сезона.

