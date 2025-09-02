"Хорошо. Правда, очень хорошо. Как я и говорил в первом интервью, мне очень комфортно в клубе, с игроками, со всеми болельщиками. Я думал, будет сложнее, но правда мне очень комфортно, очень счастлив быть в этом клубе", - цитирует футболиста "СЭ".
Рамиро Ди Лучано перешел в ЦСКА из аргентинского "Банфилда" в летнее трансферное окно за 1,1 миллиона евро и заключил трехлетний контракт. Футболист провел за "армейцев" 1 матч в Кубке России и не отметился результативными действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 21-летнгео аргентинца в 1,2 миллиона евро.
После 7 сыгранных туров ЦСКА располагается на 4 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 15 набранными очками.
Новичок ЦСКА рассказал, как проходит адаптация в России
Новичок ЦСКА Рамиро Ди Лучано рассказал о своей адаптации в России.
Фото: ПФК ЦСКА