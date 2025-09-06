Карпин заявил, что против Катара выйдет сильнейший состав сборной России

"Завтра с Катаром выйдет самый сильный состав на данный момент. Неблагодарное дело сравнивать с тем, что было год назад, два назад. Но на завтрашний день - это точно будет сильнейший вариант состава", - цитирует Карпина "Чемпионат".
Завтра, 7 сентября, состоится товарищеский матч между сборными Катара и России. Встреча пройдет в городе Эр-Райян, стартовый свисток прозвучит в 18:15 по московскому времени.
Напомним, ранее в рамках сентябрьского сбора команда Валерия Карпина сыграла вничью со сборной Иордании. Игра проходила в Москве на стадионе "Лукойл Арена" и закончилась со счетом 0:0.
Главный тренер сборной России Валерий Карпин сообщил, что в предстоящем товарищеском матче с Катаром на поле выйдут лучшие игроки страны.
