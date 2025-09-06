Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Латвия
0 - 1 0 1
СербияЗавершен
Англия
2 - 0 2 0
АндорраЗавершен
Армения
0 - 5 0 5
ПортугалияЗавершен
Австрия
21:45
КипрНе начат
Ирландия
21:45
ВенгрияНе начат
Сан-Марино
21:45
Босния и ГерцеговинаНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Зенит
5 - 3 5 3
СьонЗавершен

Карпин заявил, что против Катара выйдет сильнейший состав сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин сообщил, что в предстоящем товарищеском матче с Катаром на поле выйдут лучшие игроки страны.
Фото: сборная России
"Завтра с Катаром выйдет самый сильный состав на данный момент. Неблагодарное дело сравнивать с тем, что было год назад, два назад. Но на завтрашний день - это точно будет сильнейший вариант состава", - цитирует Карпина "Чемпионат".

Завтра, 7 сентября, состоится товарищеский матч между сборными Катара и России. Встреча пройдет в городе Эр-Райян, стартовый свисток прозвучит в 18:15 по московскому времени.

Напомним, ранее в рамках сентябрьского сбора команда Валерия Карпина сыграла вничью со сборной Иордании. Игра проходила в Москве на стадионе "Лукойл Арена" и закончилась со счетом 0:0.

