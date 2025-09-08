Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Челябинск
17:00
ЧайкаНе начат
Спартак Кострома
17:00
СоколНе начат
Урал
17:00
НефтехимикНе начат
Факел
19:30
Арсенал ТулаНе начат

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Гибралтар
21:45
Фарерские островаНе начат
Греция
21:45
ДанияНе начат
Беларусь
21:45
ШотландияНе начат
Израиль
21:45
ИталияНе начат
Хорватия
21:45
ЧерногорияНе начат
Швейцария
21:45
СловенияНе начат
Косово
21:45
ШвецияНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Спартак
19:30
МЛ ВитебскНе начат

Карпин оценил дебют Глебова и Лукина за сборную России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал дебют игроков ЦСКА Кирилла Глебова и Матвея Лукина за национальную команду страны.
Фото: сборная России
"Как оценю дебют Кирилла Глебова и Лукина за сборную России? Нормально. Они получили опыт и теперь знают, что это такое", - передает слова Карпина "Чемпионат".

Напомним, центральный защитник ЦСКА Матвей Лукин вышел на замену на 64-й минуте в товарищеском матче с Катаром (4:1). Вингер московских "армейцев" Кирилл Глебов дебютировал за сборную России 4 сентября в домашней игре против команды Иордании, появившись на поле на 61-й минуте (0:0).

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится