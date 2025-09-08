Карпин оценил дебют Глебова и Лукина за сборную России

"Как оценю дебют Кирилла Глебова и Лукина за сборную России? Нормально. Они получили опыт и теперь знают, что это такое", - передает слова Карпина "Чемпионат".
Напомним, центральный защитник ЦСКА Матвей Лукин вышел на замену на 64-й минуте в товарищеском матче с Катаром (4:1). Вингер московских "армейцев" Кирилл Глебов дебютировал за сборную России 4 сентября в домашней игре против команды Иордании, появившись на поле на 61-й минуте (0:0).
Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал дебют игроков ЦСКА Кирилла Глебова и Матвея Лукина за национальную команду страны.
