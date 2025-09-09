Экс-игрок "Спартака": я вообще против лимита

"По новому лимиту у всех по легионерам перебор: и у "Спартака", и у ЦСКА и у "Зенита". Я вообще против лимита, должны играть сильнейшие. Но и брать кого попало тоже не стоит. Можно делать как в Англии, должен приезжать игрок сборной", - цитирует Ещенко "СЭ".
Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил, что проведет собрание клубов РПЛ, на котором будет обсуждено изменение лимита на легионеров. На данный момент клубам Российской Премьер-Лиги разрешено вносить в заявку не более 13 легионеров, одновременно выпускать на поле позволяется не более 8 иностранных футболистов.
Сообщалось, что по новому лимиту клубам чемпионата России можно будет вносить в заявку 10 иностранных футболистов, одновременно выпускать на поле не более половины из них. Планируется, что новый лимит будет введен к сезону-2028/2029.
