Чемпионат Мира

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Армения
19:00
ИрландияНе начат
Азербайджан
19:00
УкраинаНе начат
Франция
21:45
ИсландияНе начат
Сербия
21:45
АнглияНе начат
Албания
21:45
ЛатвияНе начат
Венгрия
21:45
ПортугалияНе начат
Норвегия
21:45
МолдоваНе начат
Кипр
21:45
РумынияНе начат
Босния и Герцеговина
21:45
АвстрияНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Эстония
19:00
АндорраНе начат

Экс-игрок "Спартака": я вообще против лимита

Экс-игрок "Спартака" Андрей Ещенко высказался о лимите на легионеров.
Фото: ФК "Спартак"
"По новому лимиту у всех по легионерам перебор: и у "Спартака", и у ЦСКА и у "Зенита". Я вообще против лимита, должны играть сильнейшие. Но и брать кого попало тоже не стоит. Можно делать как в Англии, должен приезжать игрок сборной", - цитирует Ещенко "СЭ".

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил, что проведет собрание клубов РПЛ, на котором будет обсуждено изменение лимита на легионеров. На данный момент клубам Российской Премьер-Лиги разрешено вносить в заявку не более 13 легионеров, одновременно выпускать на поле позволяется не более 8 иностранных футболистов.

Сообщалось, что по новому лимиту клубам чемпионата России можно будет вносить в заявку 10 иностранных футболистов, одновременно выпускать на поле не более половины из них. Планируется, что новый лимит будет введен к сезону-2028/2029.

