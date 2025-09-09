Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Армения
19:00
ИрландияНе начат
Азербайджан
19:00
УкраинаНе начат
Франция
21:45
ИсландияНе начат
Сербия
21:45
АнглияНе начат
Албания
21:45
ЛатвияНе начат
Венгрия
21:45
ПортугалияНе начат
Норвегия
21:45
МолдоваНе начат
Кипр
21:45
РумынияНе начат
Босния и Герцеговина
21:45
АвстрияНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Эстония
19:00
АндорраНе начат

Кисляк рассказал, как изменилась его роль в ЦСКА при Челестини

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк рассказал об изменении своей роли при Фабио Челестини.
Фото: РФС
"При Челестини у меня другая роль. У меня больше свободы, меньше черновой работы. Но что при Марко, что при Фабио я чувствую уверенность и доверие", - цитирует Кисляка "Чемпионат".

В текущем сезоне Матвей Кисляк провел за ЦСКА во всех турнирах 11 матчей и записал на свой счет 2 забитых мяча и 3 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 20-летнего полузащитника в 8 миллионов евро.

Летом текущего года ЦСКА объявил о назначении Фабио Челестини на пост главного тренера, ранее специалист работал в ряде швейцарских клубов.

