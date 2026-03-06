"Для меня это то же самое, что выйти во 2-м тайме". Пряхин объяснил уход из "Балтики"

Полузащтник Сергей Пряхин прокомментировал решение покинуть "Балтику" и перейти в "Ахмат".

Фото: ФК "Ахмат"

"Меня постоянно меняли в перерыве. А для меня это то же самое, что и выйти во втором тайме. Почувствовал: пора сменить обстановку...