"Для меня это то же самое, что выйти во 2-м тайме". Пряхин объяснил уход из "Балтики"

"Меня постоянно меняли в перерыве. А для меня это то же самое, что и выйти во втором тайме. Почувствовал: пора сменить обстановку...
Не делал поспешных шагов. И из "Балтики" мог раньше уйти - но не уходил. Сделал это, только когда убедился: пора", - сказал Пряхин.
Сергей Пряхин - воспитанник московского ЦСКА. В минувшее зимнее трансферное окно 23-летний полузащитник перешел из "Балтики" в "Ахмат" и подписал контракт с грозненским клубом до лета 2029 года.
В составе калининградской команды хавбек провел 102 матча, в которых отметился 12 забитыми голами и 8 результативными передачами.
Источник: Sport24