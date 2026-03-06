Матчи Скрыть

"Для меня это то же самое, что выйти во 2-м тайме". Пряхин объяснил уход из "Балтики"

Полузащтник Сергей Пряхин прокомментировал решение покинуть "Балтику" и перейти в "Ахмат".
Фото: ФК "Ахмат"
"Меня постоянно меняли в перерыве. А для меня это то же самое, что и выйти во втором тайме. Почувствовал: пора сменить обстановку...

Не делал поспешных шагов. И из "Балтики" мог раньше уйти - но не уходил. Сделал это, только когда убедился: пора", - сказал Пряхин.

Сергей Пряхин - воспитанник московского ЦСКА. В минувшее зимнее трансферное окно 23-летний полузащитник перешел из "Балтики" в "Ахмат" и подписал контракт с грозненским клубом до лета 2029 года.

В составе калининградской команды хавбек провел 102 матча, в которых отметился 12 забитыми голами и 8 результативными передачами.

Источник: Sport24

