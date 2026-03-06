Матчи Скрыть

Фанаты "Спартака" разгромили туалет на стадионе "Динамо"

Болельщики красно-белых нанесли ущерб "ВТБ Арене".
Фото: ФК "Спартак"
Фанаты "Спартака" разнесли туалет на стадионе "Динамо" после первого полуфинального матча Пути РПЛ Кубка России. Игра проходила на "ВТБ Арене" и завершилась разгромным поражением красно-белых со счетом 2:5. Ответный поединок состоится 18 марта на "Лукойл Арене".

Напомним, ранее игроки "Краснодара" разгромили раздевалку московского ЦСКА после проигрыша в первом полуфинале Пути РПЛ Кубка России (1:3).

Источник: "Спортс"

