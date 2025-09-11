"Я с Морено не то что поругался, а просто сказал, что больше не буду при нем тренироваться, и ушел. За день до отстранения он меня вернул, объяснив, что атмосфера в коллективе так себе и для сплочения нужна моя помощь. Я вернулся и сказал ребятам, что нужно забыть о всех передрягах и просто пройти "Нижний Новгород". Тренерский штаб меня выпустил – видимо, в знак уважения", — приводит слова Бурмистрова Sports.ru.
Бурмистров завершил карьеру летом 2025 года после стыковочного матча "Сочи" с Пари НН", который завершился победой команды Морено. 35-летний нападающий играл в составе "Сочи" с 2018 года. За все время в клубе он принял участие в 177 матчах, в которых записал на свой счет 17 голов и 28 результативных передач. 2 сентября 2025 года стало известно, что "Сочи" уволил Роберта Морено с поста главного тренера команды. В текущем сезоне под его руководством команда шла на последом месте в турнирной таблице чемпионата России. За семь стартовых туров "Сочи" набрал одно очко.
Экс-нападающий "Сочи" Бурмистров рассказал, почему решил закончить карьеру
Бывший нападающий "Сочи" Никита Бурмистров объяснил, с чем связано его решение завершить профессиональную карьеру.
