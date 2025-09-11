Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Рубин
19:00
Динамо МхНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Торпедо
19:00
Волга УлНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Севилья
22:00
ЭльчеНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Байер
21:30
АйнтрахтНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Марсель
21:45
ЛорьянНе начат

Терехин - о потолке зарплат: если у клуба есть возможность платить футболистам деньги, то почему нет?

Бывший форвард московского "Динамо" Олег Терехин высказал Rusfootball.info мнение относительно потолка зарплат в футболе.
Фото: РИА Новости
- Дегтярев только что заявил, что потолок зарплат для футболистов в РПЛ не находится в компетенции Министерства спорта. Что касается моего лично мнения, то, если у клуба есть возможность платить футболистам деньги, то почему нет? Я не разбираюсь четко в том, что такое потолок зарплат. Вот по поводу лимита на легионеров я согласен: не больше пяти иностранных игроков на поле. Но, если клуб может платить деньги, то почему нет?

Виктория Яковлева, Rusfootball.info

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится