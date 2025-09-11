Терехин - о потолке зарплат: если у клуба есть возможность платить футболистам деньги, то почему нет?

Бывший форвард московского " Динамо " Олег Терехин высказал Rusfootball.info мнение относительно потолка зарплат в футболе.

Фото: РИА Новости

- Дегтярев только что заявил, что потолок зарплат для футболистов в РПЛ не находится в компетенции Министерства спорта. Что касается моего лично мнения, то, если у клуба есть возможность платить футболистам деньги, то почему нет? Я не разбираюсь четко в том, что такое потолок зарплат. Вот по поводу лимита на легионеров я согласен: не больше пяти иностранных игроков на поле. Но, если клуб может платить деньги, то почему нет?



Виктория Яковлева, Rusfootball.info