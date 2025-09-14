В "Динамо" рассказали о состоянии здоровья Гладышева и Майсторовича

"У Ярослава Гладышева есть повреждение, довольно серьёзное. Возможно, его долгое время не будет. У Милана Майсторовича есть достаточно серьёзное повреждение. Не хотел бы подробно говорить на медицинские темы, в которых недостаточно компетентен", - цитирует Пивоварова ТАСС.
Ярослав Гладышев в нынешнем сезоне провел за московское "Динамо" 4 матча и не отметился результативными действиями. В августе текущего года нападающий получил повреждение - сообщалось, что он вернется на поле в октябре.
Милан Майсторович в марте текущего года получил травму колена и выбыл до конца сезона-2024/2025. В активе сербского защитника 23 матча в составе бело-голубых и 1 забитый мяч. Контракт 20-летнего футболиста с московским клубом рассчитан до июня 2027 года.
Генеральный директор "Динамо" Павел Пивоваров рассказал о состоянии здоровья травмированных футболистов.
