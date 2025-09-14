Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Крылья Советов
0 - 0 0 0
Сочи1 тайм
Балтика
17:00
ЗенитНе начат
Ростов
19:30
ЦСКАНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
СКА-Хабаровск
1 - 1 1 1
ЧелябинскЗавершен
Сокол
17:00
ШинникНе начат
Ротор
17:00
КАМАЗНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Бернли
16:00
ЛиверпульНе начат
Манчестер Сити
18:30
Манчестер ЮнайтедНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Сельта
15:00
ЖиронаНе начат
Леванте
17:15
БетисНе начат
Осасуна
19:30
Райо ВальеканоНе начат
Барселона
22:00
ВаленсияНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Рома
0 - 0 0 0
Торино1 тайм
Аталанта
16:00
ЛеччеНе начат
Пиза
16:00
УдинезеНе начат
Сассуоло
19:00
ЛациоНе начат
Милан
21:45
БолоньяНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Санкт-Паули
16:30
АугсбургНе начат
Боруссия М
18:30
ВердерНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лилль
16:00
ТулузаНе начат
Страсбург
18:15
ГаврНе начат
Брест
18:15
ПарижНе начат
Метц
18:15
АнжеНе начат
ПСЖ
18:15
ЛансНе начат
Ренн
21:45
ЛионНе начат

В "Динамо" рассказали о состоянии здоровья Гладышева и Майсторовича

Генеральный директор "Динамо" Павел Пивоваров рассказал о состоянии здоровья травмированных футболистов.
Фото: ФК "Динамо"
"У Ярослава Гладышева есть повреждение, довольно серьёзное. Возможно, его долгое время не будет. У Милана Майсторовича есть достаточно серьёзное повреждение. Не хотел бы подробно говорить на медицинские темы, в которых недостаточно компетентен", - цитирует Пивоварова ТАСС.

Ярослав Гладышев в нынешнем сезоне провел за московское "Динамо" 4 матча и не отметился результативными действиями. В августе текущего года нападающий получил повреждение - сообщалось, что он вернется на поле в октябре.

Милан Майсторович в марте текущего года получил травму колена и выбыл до конца сезона-2024/2025. В активе сербского защитника 23 матча в составе бело-голубых и 1 забитый мяч. Контракт 20-летнего футболиста с московским клубом рассчитан до июня 2027 года.

