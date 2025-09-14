Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Крылья Советов
0 - 0 0 0
Сочи1 тайм
Балтика
17:00
ЗенитНе начат
Ростов
19:30
ЦСКАНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
СКА-Хабаровск
1 - 1 1 1
ЧелябинскЗавершен
Сокол
17:00
ШинникНе начат
Ротор
17:00
КАМАЗНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Бернли
16:00
ЛиверпульНе начат
Манчестер Сити
18:30
Манчестер ЮнайтедНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Сельта
15:00
ЖиронаНе начат
Леванте
17:15
БетисНе начат
Осасуна
19:30
Райо ВальеканоНе начат
Барселона
22:00
ВаленсияНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Рома
0 - 0 0 0
Торино1 тайм
Аталанта
16:00
ЛеччеНе начат
Пиза
16:00
УдинезеНе начат
Сассуоло
19:00
ЛациоНе начат
Милан
21:45
БолоньяНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Санкт-Паули
16:30
АугсбургНе начат
Боруссия М
18:30
ВердерНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лилль
16:00
ТулузаНе начат
Страсбург
18:15
ГаврНе начат
Брест
18:15
ПарижНе начат
Метц
18:15
АнжеНе начат
ПСЖ
18:15
ЛансНе начат
Ренн
21:45
ЛионНе начат

Сборная России может провести товарищеский матч с Гвинеей

Сборная России может провести товарищескую встречу с национальной командой Гвинеи
Фото: РФС
По информации источника, федерация футбола Гвинеи рассматривает сборную России в качестве потенциального соперника для товарищеского матча в марте 2026 года. Переговоры на данный момент не ведутся, решение по их началу будет принято на следующей неделе.

Напомним, что сборная России и российские клубы отстранены от участия в международных соревнованиях с февраля 2022 года. В сентябре текущего года национальная команда России одержала выездную победу над Катаром (4:1) и сыграла вничью с Иорданией в Москве (0:0). В октябре команда Валерия Карпина сыграет с Ираном в Волгограде и проведет товарищеский матч с Боливией в Москве.

Сборная России на данный момент занимает 35 место в рейтинге сборных ФИФА, Гвинея в этом списке располагается на 81 строчке.

Источник: Sport24.

