Сборная России может провести товарищеский матч с Гвинеей

По информации источника, федерация футбола Гвинеи рассматривает сборную России в качестве потенциального соперника для товарищеского матча в марте 2026 года. Переговоры на данный момент не ведутся, решение по их началу будет принято на следующей неделе.
Напомним, что сборная России и российские клубы отстранены от участия в международных соревнованиях с февраля 2022 года. В сентябре текущего года национальная команда России одержала выездную победу над Катаром (4:1) и сыграла вничью с Иорданией в Москве (0:0). В октябре команда Валерия Карпина сыграет с Ираном в Волгограде и проведет товарищеский матч с Боливией в Москве.
Сборная России на данный момент занимает 35 место в рейтинге сборных ФИФА, Гвинея в этом списке располагается на 81 строчке.
Источник: Sport24.
Сборная России может провести товарищескую встречу с национальной командой Гвинеи
Фото: РФС