Гайич извинился перед болельщиками за удаление в матче с "Ростовом"

"Хочу извиниться перед болельщиками. Перед командой уже извинился. Движение было по инерции, но с самого начала он меня держал за руку, и я по инерции хотел оттолкнутся. Но я попал в него, я согласен, что это красная. Но я не тот человек, который играет грязно, я сделал это неумышленно", - передаёт слова Гайича "Матч ТВ".
Сегодня, 14 сентября ЦСКА проиграл на выезде "Ростову" (0:1). "Армейцы" прервали свою 21-матчевую беспроигрышную серию в чемпионате России. Игра команды была осложнена двумя удалениями: на 43-й минуте прямую красную карточку получил защитник Милана Гайич за агрессивное поведение, а на 84-й минуте за вторую жёлтую карточку матч досрочно завершил полузащитник Матеус Алвес.
ЦСКА находится на четвёртой позиции в турнирной таблице РПЛ, набрав 15 очков. Следующим соперником команды Челестини в чемпионате станет "Сочи". Встреча состоится в понедельник, 22 сентября.
Защитник ЦСКА Милан Гайич прокомментировал своё удаление в матче с "Ростовом" в 8-м туре РПЛ.
Фото: ПФК ЦСКА