Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Крылья Советов
2 - 0 2 0
СочиЗавершен
Балтика
0 - 0 0 0
ЗенитЗавершен
Ростов
1 - 0 1 0
ЦСКАЗавершен

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
СКА-Хабаровск
1 - 1 1 1
ЧелябинскЗавершен
Сокол
0 - 0 0 0
ШинникЗавершен
Ротор
3 - 0 3 0
КАМАЗЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Бернли
0 - 1 0 1
ЛиверпульЗавершен
Манчестер Сити
3 - 0 3 0
Манчестер ЮнайтедЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Сельта
1 - 1 1 1
ЖиронаЗавершен
Леванте
2 - 2 2 2
БетисЗавершен
Осасуна
2 - 0 2 0
Райо ВальеканоЗавершен
Барселона
0 - 0 0 0
Валенсия1 тайм

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Рома
0 - 1 0 1
ТориноЗавершен
Аталанта
4 - 1 4 1
ЛеччеЗавершен
Пиза
0 - 1 0 1
УдинезеЗавершен
Сассуоло
1 - 0 1 0
ЛациоЗавершен
Милан
0 - 0 0 0
Болонья1 тайм

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Санкт-Паули
2 - 1 2 1
АугсбургЗавершен
Боруссия М
0 - 4 0 4
ВердерЗавершен

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лилль
2 - 1 2 1
ТулузаЗавершен
Страсбург
1 - 0 1 0
ГаврЗавершен
Брест
1 - 2 1 2
ПарижЗавершен
Метц
1 - 1 1 1
АнжеЗавершен
ПСЖ
2 - 0 2 0
ЛансЗавершен
Ренн
0 - 1 0 1
Лион1 тайм

Гайич извинился перед болельщиками за удаление в матче с "Ростовом"

Защитник ЦСКА Милан Гайич прокомментировал своё удаление в матче с "Ростовом" в 8-м туре РПЛ.
Фото: ПФК ЦСКА
"Хочу извиниться перед болельщиками. Перед командой уже извинился. Движение было по инерции, но с самого начала он меня держал за руку, и я по инерции хотел оттолкнутся. Но я попал в него, я согласен, что это красная. Но я не тот человек, который играет грязно, я сделал это неумышленно", - передаёт слова Гайича "Матч ТВ".

Сегодня, 14 сентября ЦСКА проиграл на выезде "Ростову" (0:1). "Армейцы" прервали свою 21-матчевую беспроигрышную серию в чемпионате России. Игра команды была осложнена двумя удалениями: на 43-й минуте прямую красную карточку получил защитник Милана Гайич за агрессивное поведение, а на 84-й минуте за вторую жёлтую карточку матч досрочно завершил полузащитник Матеус Алвес.

ЦСКА находится на четвёртой позиции в турнирной таблице РПЛ, набрав 15 очков. Следующим соперником команды Челестини в чемпионате станет "Сочи". Встреча состоится в понедельник, 22 сентября.

