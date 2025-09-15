Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Уфа
17:00
УралНе начат
Нефтехимик
18:30
ЕнисейНе начат
Черноморец
19:00
ЧайкаНе начат
Родина
19:30
ФакелНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Эспаньол
22:00
МальоркаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Верона
19:30
КремонезеНе начат
Комо
21:45
ДженоаНе начат

КДК рассмотрит удаление Гайича в матче ЦСКА с "Ростовом"

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц заявил, что комитет рассмотрит эпизод с удалением защитника ЦСКА Милана Гайича в матче с "Ростовом".
Фото: РИА Новости
"По этому матчу рассмотрим удаление защитника ЦСКА Милана Гайича за агрессивное поведение", – приводит слова Григорьянца "Спорт-Экспресс".

Заседание КДК РФС по итогам восьмого тура Россйиской Премьер-Лиги запланировано на пятницу, 19 сентября. В воскресенье, 14 сентября, ЦСКА на выезде уступил "Ростову" со счетом 0:1. Гайич был удален с полня на 43?й минуте после пересмотра VAR за удар соперника локтем. По итогам этой встречи команда Фабио Челестини расположилась на четвертой строчке турнирной таблицы чемпионата России, набрав 15 очков. В следующем туре армейцы сыграют на выезде с "Сочи". Матч состоится в воскресенье, 22 сентября.

