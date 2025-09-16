Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Оренбург
16:30
РубинНе начат
Акрон
18:45
ЛокомотивНе начат
Нижний Новгород
20:45
Динамо МхНе начат

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Атлетик
19:45
АрсеналНе начат
ПСВ
19:45
ЮнионНе начат
Тоттенхэм
22:00
ВильярреалНе начат
Реал Мадрид
22:00
МарсельНе начат
Ювентус
22:00
Боруссия ДНе начат
Бенфика
22:00
КарабахНе начат

Гайич высказался о чемпионских амбициях ЦСКА

Защитник ЦСКА Милан Гайич высказался о чемпионских амбициях "армейцев".
Фото: ПФК ЦСКА
"ЦСКА готов к тому, чтобы стать чемпионом? Конечно, готов. У нас есть желание стать чемпионами. И если нам будет сопутствовать удача, мы наберём достаточное количество очков — а это ключевой фактор для чемпионства — то всё может произойти", - цитирует Гайича "Матч ТВ".

После 8 сыгранных туров ЦСКА располагается на 4 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 15 набранными очками. В 9 туре Российской Премьер-Лиги "армейцы" сыграют на выезде с "Сочи", который занимает последнее место с 1 баллом в своем активе.

По итогам сезона-2024/2025 ЦСКА стал бронзовым призером чемпионата страны, а также завоевал Кубок России. Летом текущего года ЦСКА объявил об уходе Марко Николича с поста главного тренера, его место занял швейцарский специалист Фабио Челестини.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится