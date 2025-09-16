Матчи Скрыть

Семья Жерсона убеждает игрока остаться в "Зените" - источник

Жена полузащитника "Зенита" хочет, чтобы он продолжал играть в Санкт-Петербурге.
Фото: ФК "Зенит"
По информации источника, супруга полузащитника Жерсона убеждает мужа не покидать "Зенит". Сообщается, что семье игрока нравится в Санкт-Петербурге.

Напомним, ранее в СМИ появились данные о том, что бразилец желает покинуть российский клуб. Позднее тренер сине-бело-голубых Виллиам де Оливейра опроверг эту информацию.

28-летний хавбек присоединился к "Зениту" этим летом и подписал пятилетнее соглашение. В 6 матчах за петербуржцев бразилец не записал в свой актив результативных действий.

Источник: Legalbet

