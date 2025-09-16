Семья Жерсона убеждает игрока остаться в "Зените" - источник

По информации источника, супруга полузащитника Жерсона убеждает мужа не покидать "Зенит". Сообщается, что семье игрока нравится в Санкт-Петербурге.
Напомним, ранее в СМИ появились данные о том, что бразилец желает покинуть российский клуб. Позднее тренер сине-бело-голубых Виллиам де Оливейра опроверг эту информацию.
28-летний хавбек присоединился к "Зениту" этим летом и подписал пятилетнее соглашение. В 6 матчах за петербуржцев бразилец не записал в свой актив результативных действий.
Источник: Legalbet
Фото: ФК "Зенит"