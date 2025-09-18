Матчи Скрыть

Кубок России

ЦСКА
18:30
БалтикаНе начат
Спартак
20:45
РостовНе начат

Лига Чемпионов УЕФА

Брюгге
19:45
МонакоНе начат
Копенгаген
19:45
БайерНе начат
Спортинг Лиссабон
22:00
КайратНе начат
Ньюкасл
22:00
БарселонаНе начат
Манчестер Сити
22:00
НаполиНе начат
Айнтрахт
22:00
ГалатасарайНе начат

Горшков - об игре с "Ахматом": пропустили гол из серии тык-пык и занервничали

Защитник "Зенита" Юрий Горшков поделился мнением о победе команды над "Ахматом" в 4-м туре Пути РПЛ Кубка России.
Фото: ФК "Зенит"
"Когда счёт стал 2:0 немного успокоились, при этом всё вроде бы было под контролем. Потом пропустили обидный гол из серии "тык-пык" и немного занервничали. Хорошо, что довели дело до победы, чему очень рады", - сказал Горшков в интервью "Матч ТВ".

Вчера, 17 сентября, петербургский "Зенит" дома обыграл грозненский "Ахмат" в 4 туре группового этапа Кубка России со счетом 1:2. Забитыми мячами в этой встрече отметились Александр Соболев (дубль) и Надер Гандри. Благодаря этой победе команда Сергея Семака досрочно вышла в плей-офф турнира, заняв первое место в таблице с 12 очками. Подопечные Черчесова на данный момент располагаются на последней строчке, имея 3 балла в своем активе.

Следующую игру сине-бело-голубые проведут на выезде против "Краснодара" в рамках 9-го тура чемпионата России. Встреча пройдёт в воскресенье, 21 сентября.

