"Когда счёт стал 2:0 немного успокоились, при этом всё вроде бы было под контролем. Потом пропустили обидный гол из серии "тык-пык" и немного занервничали. Хорошо, что довели дело до победы, чему очень рады", - сказал Горшков в интервью "Матч ТВ".
Вчера, 17 сентября, петербургский "Зенит" дома обыграл грозненский "Ахмат" в 4 туре группового этапа Кубка России со счетом 1:2. Забитыми мячами в этой встрече отметились Александр Соболев (дубль) и Надер Гандри. Благодаря этой победе команда Сергея Семака досрочно вышла в плей-офф турнира, заняв первое место в таблице с 12 очками. Подопечные Черчесова на данный момент располагаются на последней строчке, имея 3 балла в своем активе.
Следующую игру сине-бело-голубые проведут на выезде против "Краснодара" в рамках 9-го тура чемпионата России. Встреча пройдёт в воскресенье, 21 сентября.
Горшков - об игре с "Ахматом": пропустили гол из серии тык-пык и занервничали
Фото: ФК "Зенит"