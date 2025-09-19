Деян Станкович дисквалифицирован на один месяц

КДК РФС отстранил главного тренера московского "Спартака" Деяна Станковича на один месяц от всех соревнований под эгидой РФС. Решение не подлежит обжалованию.
Напомним, что главный тренер красно-белых был удален с поля в первом тайме матча 8 тура РПЛ "Спартак" - "Динамо" (2:2). В официальном протоколе встречи указано, что специалист нецензурно выражался в адрес главного арбитра матча.
После 8 сыгранных туров команда Деяна Станковича занимает 8 место в турнирной таблице российского чемпионата с 12 набранными очками. В 9 туре Российской Премьер-Лиги красно-белые сыграют на домашнем стадионе с самарскими "Крыльями Советов".
Фото: ФК "Спартак"