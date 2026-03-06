Карседо взял на себя ответственность за ошибки в матче с "Динамо"

- Нам надо проанализировать игру. Понимали, что соперник сильный. Сегодня мы допустили много ошибок. Я первый, кто допустил эти ошибки. Мы сделали замены после "Сочи", у нас было на один день меньше, но это не может быть оправданием, - цитирует тренера "Чемпионат".
Специалист также добавил, что по-прежнему верит в успех своей команды по итогам двухматчевого противостояния.
Команды проведут ответную встречу 18 марта. Первая игра этого противостояния состоялась 5 марта и завершилась победой бело-голубых - 5:2.