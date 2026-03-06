Защитник "Ростова": будем отдавать все силы, чтобы выиграть оставшиеся матчи

"В игре с "Динамо" Мх не получилось. Значит, будем стараться выигрывать все оставшиеся матчи в РПЛ.
Будем отдавать все силы и там уже как будет", - сказал Игнатов "РБ Спорт".
Вчера, 4 марта, "Ростов" на домашнем стадионе уступил махачкалинскому "Динамо" в матче 1/4 финала Пути регионов Кубка России со счетом 0:2 и вылетел из турнира. Отметим, что ростовчане играли в меньшинстве с 31 минуты - красную карточку получил защитник Андрей Лангович.
По итогам 19 сыгранных туров команда Джонатана Альбы занимает 11 место в турнирной таблице РПЛ с 21 баллом в своем активе.