Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Сочи
19:00
ЦСКАНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Наполи
21:45
ПизаНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Марсель
21:00
ПСЖНе начат

В "Ростове" ответили на вопрос о возможном уходе Альбы

Спортивный директор "Ростова" Алексей Рыскин высказался относительно информации о возможном уходе наставника команды Джонатана Альбы в московское "Динамо".
Фото: ФК "Ростов"
"Мы хотели Альбу и штаб сохранить. Мы их сохранили", - сказал Рыскин в интервью "СЭ".

Джонатан Альба с февраля 2025 года возглавляет "Ростов". На этом посту он сменил Валерия Карпина. Ранее испанский специалист занимал в клубе должность тренера-аналитика.

Вчера, 21 сентября, в Калининграде состоялся матч 9-го тура РПЛ, в котором местная "Балтика" принимала на своем поле "Ростов". Игра на "Ростех Арене" завершилась вничью со счетом 0:0.

На данный момент "южане" располагаются на 11 строчке турнирной таблицы РПЛ с девятью баллами.

В следующем туре "Ростов" примет на своём поле "Краснодар". Встреча пройдёт в субботу, 27 сентября.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится