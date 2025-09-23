Матчи Скрыть

Нападающий ЦСКА - о победе над "Сочи": в перерыве поговорили на высоких тонах

Нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев прокомментировал победу команды над "Сочи" (2:1) в 9-м туре РПЛ.
Фото: ПФК ЦСКА
"Ощущения нормальные, хорошо, что выиграли. Футболисты "Сочи" хорошо перемещались, организованно играли, не открывали для нас зоны в первом тайме. В перерыве мы поговорили на высоких тонах, завелись и хорошо, что переломили ход встречи", - сказал Мусаев в интервью "Матч ТВ".

В понедельник, 22 сентября ЦСКА на выезде обыграл "Сочи" (3:1) в рамках девятого тура Российской Премьер-Лиги. Счёт открыл полузащитник "Сочи" Антон Зиньковский. Во втором тайме "армейцы" отыгрались и вышли вперёд благодаря двум забитым пенальти Ивана Облякова. На 90+6-й минуте Матвей Кисляк довёл счет до 3:1.

После сыгранных девяти туров ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, имея в своем активе 18 очков.

Следующий матч "армейцы" проведут дома против "Балтики". Встреча пройдёт в воскресенье, 28 сентября.

