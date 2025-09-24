"На мой взгляд, Станковичу пока за все время работы в "Спартаке" не удалось найти оптимальную схему, то есть сделать самое сложное — расставить игроков, распорядиться тем богатством, которое есть. Надо успокоиться и перестать экспериментировать", – приводит слова Семшова "РБ Спорт".
В воскресенье, 21 сентября, "Спартак" одержал победу над "Крыльями Советов" со счетом 2:1 в матче девятого тура РПЛ. Подопечные Деяна Станковича вышли на поле без главного тренера, поскольку он был дисквалифицирован КДК РФС на месяц.
На данный момент красно-белые занимают шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 15 очков в девяти встречах. В следующем туре московская команда примет "Пари НН". Матч состоится в воскресенье, 28 сентября. Начало – в 19:30 по московскому времени.
Семшов дал совет Станковичу, чтобы улучшить ситуацию в "Спартаке"
Бывший футболист сборной России Игорь Семшов посоветовал главному тренеру "Спартака" Деяну Станковичу определиться со схемой игроков на поле.
Фото: "Матч ТВ"