Кубок России

СКА-Хабаровск
0 - 3 0 3
Родина1 тайм
Велес
14:30
РоторНе начат
Кубань-Холдинг
15:00
Волга УлНе начат
Астрахань
15:00
ЧерноморецНе начат
Череповец
16:00
ШинникНе начат
Волгарь
17:00
НефтехимикНе начат
Фанком
18:00
УфаНе начат
Знамя Труда
18:30
ЧайкаНе начат
Кристалл-МЭЗТ
19:00
ТорпедоНе начат
Текстильщик
19:30
ФакелНе начат

Лига Европы УЕФА

ПАОК
19:45
Маккаби Тель-АвивНе начат
Мидтьюлланд
19:45
ШтурмНе начат
Динамо Загреб
22:00
ФенербахчеНе начат
Бетис
22:00
Ноттингем ФорестНе начат
Мальмё
22:00
ЛудогорецНе начат
Ницца
22:00
РомаНе начат
Брага
22:00
ФейеноордНе начат
Фрайбург
22:00
БазельНе начат
Црвена Звезда
22:00
СелтикНе начат

Чемпионат Испании. Примера

Хетафе
20:00
АлавесНе начат
Реал Сосьедад
22:30
МальоркаНе начат
Атлетико
22:30
Райо ВальеканоНе начат

Семшов дал совет Станковичу, чтобы улучшить ситуацию в "Спартаке"

Бывший футболист сборной России Игорь Семшов посоветовал главному тренеру "Спартака" Деяну Станковичу определиться со схемой игроков на поле.
Фото: "Матч ТВ"
"На мой взгляд, Станковичу пока за все время работы в "Спартаке" не удалось найти оптимальную схему, то есть сделать самое сложное — расставить игроков, распорядиться тем богатством, которое есть. Надо успокоиться и перестать экспериментировать", – приводит слова Семшова "РБ Спорт".

В воскресенье, 21 сентября, "Спартак" одержал победу над "Крыльями Советов" со счетом 2:1 в матче девятого тура РПЛ. Подопечные Деяна Станковича вышли на поле без главного тренера, поскольку он был дисквалифицирован КДК РФС на месяц.

На данный момент красно-белые занимают шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 15 очков в девяти встречах. В следующем туре московская команда примет "Пари НН". Матч состоится в воскресенье, 28 сентября. Начало – в 19:30 по московскому времени.

