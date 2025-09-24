Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
СКА-Хабаровск
0 - 3 0 3
РодинаЗавершен
Астрахань
0 - 2 0 2
ЧерноморецЗавершен
Велес
2 - 1 2 1
РоторЗавершен
Кубань-Холдинг
1 - 0 1 0
Волга Ул1 тайм
Череповец
0 - 0 0 0
Шинник1 тайм
Волгарь
17:00
НефтехимикНе начат
Фанком
18:00
УфаНе начат
Знамя Труда
18:30
ЧайкаНе начат
Кристалл-МЭЗТ
19:00
ТорпедоНе начат
Текстильщик
19:30
ФакелНе начат

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
ПАОК
19:45
Маккаби Тель-АвивНе начат
Мидтьюлланд
19:45
ШтурмНе начат
Динамо Загреб
22:00
ФенербахчеНе начат
Бетис
22:00
Ноттингем ФорестНе начат
Мальмё
22:00
ЛудогорецНе начат
Ницца
22:00
РомаНе начат
Брага
22:00
ФейеноордНе начат
Фрайбург
22:00
БазельНе начат
Црвена Звезда
22:00
СелтикНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Хетафе
20:00
АлавесНе начат
Реал Сосьедад
22:30
МальоркаНе начат
Атлетико
22:30
Райо ВальеканоНе начат

Радимов - о дисквалификации Станковича: будет скучно без его пресс-конференций

Бывший футболист "Зенита" и ЦСКА Владислав Радимов высказался о дисквалификации главного тренера "Спартака" Деяна Станковича.
Фото: ФК "Спартак" Москва
Я не вижу совершенно, что месячная дисквалификация исправит Станковича, но я могу с точки зрения специалистов, телевидения и всех остальных сказать, что нам будет скучно без его пресс-конференций и прочего", - сказал Радимов в интервью "РБ Спорт".

Напомним, что КДК РФС отстранил главного тренера московского "Спартака" Деяна Станковича на один месяц от всех соревнований под эгидой РФС. Наставник красно-белых был удалён с поля в первом тайме матча восьмого тура РПЛ "Спартак" - "Динамо" (2:2). В официальном протоколе встречи указано, что специалист нецензурно выражался в адрес главного арбитра матча.

После девяти туров команда Станковича находится на шестой позиции в турнирной таблице чемпионата России, имея в своём активе 15 очков.

