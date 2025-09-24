Радимов - о дисквалификации Станковича: будет скучно без его пресс-конференций

Я не вижу совершенно, что месячная дисквалификация исправит Станковича, но я могу с точки зрения специалистов, телевидения и всех остальных сказать, что нам будет скучно без его пресс-конференций и прочего", - сказал Радимов в интервью "РБ Спорт".
Напомним, что КДК РФС отстранил главного тренера московского "Спартака" Деяна Станковича на один месяц от всех соревнований под эгидой РФС. Наставник красно-белых был удалён с поля в первом тайме матча восьмого тура РПЛ "Спартак" - "Динамо" (2:2). В официальном протоколе встречи указано, что специалист нецензурно выражался в адрес главного арбитра матча.
После девяти туров команда Станковича находится на шестой позиции в турнирной таблице чемпионата России, имея в своём активе 15 очков.
