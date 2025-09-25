- Далер — чемпион страны, неплохо поиграл во Франции. Возраст нормальный, здоровье — тоже. Конечно, он принесет пользу "Рубину", тем более у казанцев есть проблемы в центре поля, - сказал Ташуев "Матч ТВ".
Казанский "Рубин" официально объявил о подписании полузащитника Далера Кузяева вчера, 24 сентября. Футболист заключил с клубом однолетний контракт и будет выступать за казанцев под 14 номером.
Напомним, что в прошлом сезоне Далер Кузяев выступал за французский "Гавр". Полузащитник покинул клуб в летнее трансферное окно на правах свободного агента.
На данный момент "Рубин" занимает седьмое место в РПЛ, имея в своем активе 15 очков.
Ташуев прокомментировал переход Кузяева в "Рубин"
Бывший тренер "Ахмата" Сергей Ташуев поделился мнением о переходе Далера Кузяева в "Рубин".
Фото: ФК "Рубин"