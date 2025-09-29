Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Енисей
0 - 1 0 1
ТорпедоЗавершен
Спартак Кострома
1 - 1 1 1
Волга УлЗавершен
Урал
1 - 2 1 2
СКА-ХабаровскЗавершен
Родина
0 - 0 0 0
Сокол1 тайм
Черноморец
0 - 0 0 0
КАМАЗ1 тайм
Нефтехимик
19:30
Арсенал ТулаНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Эвертон
22:00
Вест ХэмНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Валенсия
Перенесён
Овьедо

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Парма
19:30
ТориноНе начат
Дженоа
21:45
ЛациоНе начат

"Он нужен для атмосферы в коллективе, не больше". Экс-игрок сборной России - о Заболотном

Бывший игрок сборной России Владимир Гранат высказался об игре нападающего "Спартака" Антона Заболотного.
Фото: ФК "Спартак"
"Заболотный — игрок замены в сегодняшнем "Спартаке". Он нужен для атмосферы в коллективе, не больше. Летом "Спартаку" нужен был габаритный форвард, но пока Заболотный не справляется с этой ролью. Некоторые болельщики ждали от его трансфера больших результатов, но пока мы их не видим", - цитирует Граната Metaratings.

Антон Заболотный перешел в московский "Спартак" в летнее трансферное окно на правах свободного агента и заключил однолетний контракт. Нападающий провел за красно-белых во всех турнирах 9 матчей и записал на свой счет 3 результативные передачи. В июне текущего года форварду исполнилось 34 года.

После 10 сыгранных туров красно-белые располагаются на 5 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 18 набранными очками. В 11 туре Российской Премьер-Лиги команда Деяна Станковича сыграет на выезде с ЦСКА, который лидирует в таблице с 21 баллом в своем активе.

