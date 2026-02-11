Об этом сообщает TEAMtalk. По данным источника, английский клуб рассматривает вариант подписания 31-летнего футболиста летом 2026 года. В "Тоттенхэме" рассчитывают, что игрок не станет продлевать соглашение с "Реалом". Окончательного решения о будущем защитник пока не принял.
Рюдигер выступает за "Реал" с лета 2022 года. За это время он провёл 165 матчей во всех турнирах, отметившись семью голами и четырьмя результативными передачами.
"Тоттенхэм" рассчитывает подписать игрока "Реала" - источник
"Тоттенхэм" начал работу по возможному трансферу защитника мадридского "Реала" Антонио Рюдигера.
Фото: Getty Images