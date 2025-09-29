Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Енисей
0 - 1 0 1
ТорпедоЗавершен
Спартак Кострома
1 - 1 1 1
Волга УлЗавершен
Урал
1 - 2 1 2
СКА-ХабаровскЗавершен
Родина
2 - 0 2 0
СоколЗавершен
Черноморец
1 - 0 1 0
КАМАЗЗавершен
Нефтехимик
1 - 0 1 0
Арсенал ТулаЗавершен

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Парма
2 - 1 2 1
ТориноЗавершен

"Готов поехать в топ-6 лиг". Защитник ЦСКА рассказал о своем будущем

Защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев поделился мыслями о возможном отъезде в Европу.
Фото: ПФК ЦСКА
- Если будет предложение из Европы, буду думать. Решение буду принимать вместе с командой и женой. Желание уехать? Смотря куда. Точно готов поехать в топ-6 лиг. Какая шестая лига? Допустим, Турция. Почему нет? Хотел бы там попробовать свои силы.

Центральный защитник Игорь Дивеев перебрался в столичный ЦСКА из "Уфы" летом 2019 года. В этом месяце 26-летний футболист продлил контракт с московским клубом до 2029 года. В текущем сезоне Дивеев провел за "армейцев" 10 матчей во всех турнирах и отличился тремя забитыми голами. Transfermarkt оценивает нынешнюю рыночную стоимость игрока сборной России в 8 миллионов евро.

Источник: Sport24

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится