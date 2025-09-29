- Если будет предложение из Европы, буду думать. Решение буду принимать вместе с командой и женой. Желание уехать? Смотря куда. Точно готов поехать в топ-6 лиг. Какая шестая лига? Допустим, Турция. Почему нет? Хотел бы там попробовать свои силы.
Центральный защитник Игорь Дивеев перебрался в столичный ЦСКА из "Уфы" летом 2019 года. В этом месяце 26-летний футболист продлил контракт с московским клубом до 2029 года. В текущем сезоне Дивеев провел за "армейцев" 10 матчей во всех турнирах и отличился тремя забитыми голами. Transfermarkt оценивает нынешнюю рыночную стоимость игрока сборной России в 8 миллионов евро.
Источник: Sport24
"Готов поехать в топ-6 лиг". Защитник ЦСКА рассказал о своем будущем
Защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев поделился мыслями о возможном отъезде в Европу.
Фото: ПФК ЦСКА