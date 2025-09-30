Матчи Скрыть

Матеус Алвес: хорошо играю, помогаю ЦСКА - для этого я и приходил

Полузащитник ЦСКА Матеус Алвес оценил уровень своей игры.
Фото: ПФК ЦСКА
"Думаю, играю хорошо, помогаю клубу, именно для этого я приходил сюда с самого начала. И если получаю такое признание, очень счастлив этому", - цитирует Алвеса Sport24.

Матеус Алвес перешел в ЦСКА из бразильского "Сан-Паулу" в летнее трансферное окно за 5 миллионов евро и заключил пятилетний контракт. Полузащитник провел за московский клуб во всех турнирах 13 матчей и записал на свой счет 2 забитых мяча и 1 голевую передачу.

После 10 сыгранных туров ЦСКА лидирует в турнирной таблице российского чемпионата с 21 баллом в своем активе.

