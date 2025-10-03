Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Борнмут
22:00
ФулхэмНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Осасуна
22:00
ХетафеНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Верона
21:45
СассуолоНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Хоффенхайм
21:30
КельнНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Париж
21:45
ЛорьянНе начат

В ЦСКА рассказали, когда Мусаев снимет защитную маску

Глава медицинского штаба ЦСКА Эдуард Безуглов ответил, когда нападающий команды Тамерлан Мусаев выйдет на поле без защитной маски.
Фото: "Чемпионат"
"Он будет ее носить включительно до матча со "Спартаком". А потом будем смотреть по ситуации", — приводит слова Безуглова "Спорт-Экспресс".

Напомним, Мусаев получил травму во время матча четвертого тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА с "Сочи".

В текущем сезоне нападающий принял участие в 16 встречах за армейцев, в которых записал на свой счет три гола и две результативные передачи.

На данный момент красно-синие лидируют в турнирной таблице чемпионата России. В их активе – 21 очко. В следующем туре ЦСКА на своем домашнем поле сыграет со "Спартаком". Матч состоится в воскресенье, 5 октября. Начало – в 16:30 по московскому времени.

