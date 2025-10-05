Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Оренбург
0 - 1 0 1
РостовЗавершен
Сочи
1 - 0 1 0
Нижний НовгородПерерыв
ЦСКА
16:30
СпартакНе начат
Балтика
19:00
Динамо МхНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
СКА-Хабаровск
3 - 1 3 1
ШинникЗавершен
Сокол
1 - 1 1 1
Арсенал ТулаЗавершен
Торпедо
16:00
ЧерноморецНе начат
Нефтехимик
18:00
РоторНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Вулверхэмптон
16:00
БрайтонНе начат
Астон Вилла
16:00
БернлиНе начат
Эвертон
16:00
Кристал ПэласНе начат
Ньюкасл
16:00
Ноттингем ФорестНе начат
Брентфорд
18:30
Манчестер СитиНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Алавес
0 - 0 0 0
Эльче1 тайм
Севилья
17:15
БарселонаНе начат
Реал Сосьедад
19:30
Райо ВальеканоНе начат
Эспаньол
19:30
БетисНе начат
Сельта
22:00
АтлетикоНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Удинезе
1 - 1 1 1
Кальяри2 тайм
Фиорентина
16:00
РомаНе начат
Болонья
16:00
ПизаНе начат
Наполи
19:00
ДженоаНе начат
Ювентус
21:45
МиланНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Штутгарт
16:30
ХайденхаймНе начат
Гамбург
18:30
МайнцНе начат
Боруссия М
20:30
ФрайбургНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лион
16:00
ТулузаНе начат
Страсбург
18:15
АнжеНе начат
Гавр
18:15
РеннНе начат
Монако
18:15
НиццаНе начат
Лилль
21:45
ПСЖНе начат

"Видимо, вспомнил, что он неплохо заработал в "Зените". Орлов - о незабитом пенальти Дзюбы

Спортивный комментатор Геннадий Орлов высказался о незабитом пенальти нападающего "Акрона" Артема Дзюбы в матче 11 тура РПЛ с "Зенитом" (1:1).
Фото: ФК "Акрон"
"Зенит" потерял очки в Самаре, но мог ведь вообще уехать оттуда ни с чем. Гостям нужно сказать спасибо Дзюбе, который не реализовал пенальти. Ну что поделать — бывает... Видимо, вспомнил, что он неплохо заработал в питерском клубе (смеется). Это шутка, конечно", - цитирует Орлова "СЭ".

Вчера, 4 октября, тольяттинский "Акрон" на домашнем стадионе сыграл вничью с петербургским "Зенитом" 1:1 в матче 11 тура Российской Премьер-Лиги. Забитыми мячами отметились Педро и Дуглас Сантос (автогол). В концовке встречи нападающий тольяттинцев Артем Дзюба не реализовал одиннадцатиметровый удар, пробив в перекладину.

После 11 сыгранных туров тольяттинцы занимают 13 место в турнирной таблице чемпионата России с 8 набранными очками, петербуржцы располагаются на 4 строчке с 20 баллами в своем активе.

