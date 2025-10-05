"Видимо, вспомнил, что он неплохо заработал в "Зените". Орлов - о незабитом пенальти Дзюбы

"Зенит" потерял очки в Самаре, но мог ведь вообще уехать оттуда ни с чем. Гостям нужно сказать спасибо Дзюбе, который не реализовал пенальти. Ну что поделать — бывает... Видимо, вспомнил, что он неплохо заработал в питерском клубе (смеется). Это шутка, конечно", - цитирует Орлова "СЭ".
Вчера, 4 октября, тольяттинский "Акрон" на домашнем стадионе сыграл вничью с петербургским "Зенитом" 1:1 в матче 11 тура Российской Премьер-Лиги. Забитыми мячами отметились Педро и Дуглас Сантос (автогол). В концовке встречи нападающий тольяттинцев Артем Дзюба не реализовал одиннадцатиметровый удар, пробив в перекладину.
После 11 сыгранных туров тольяттинцы занимают 13 место в турнирной таблице чемпионата России с 8 набранными очками, петербуржцы располагаются на 4 строчке с 20 баллами в своем активе.
