Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Оренбург
0 - 1 0 1
РостовЗавершен
Сочи
1 - 0 1 0
Нижний НовгородПерерыв
ЦСКА
16:30
СпартакНе начат
Балтика
19:00
Динамо МхНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
СКА-Хабаровск
3 - 1 3 1
ШинникЗавершен
Сокол
1 - 1 1 1
Арсенал ТулаЗавершен
Торпедо
16:00
ЧерноморецНе начат
Нефтехимик
18:00
РоторНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Вулверхэмптон
16:00
БрайтонНе начат
Астон Вилла
16:00
БернлиНе начат
Эвертон
16:00
Кристал ПэласНе начат
Ньюкасл
16:00
Ноттингем ФорестНе начат
Брентфорд
18:30
Манчестер СитиНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Алавес
0 - 0 0 0
Эльче1 тайм
Севилья
17:15
БарселонаНе начат
Реал Сосьедад
19:30
Райо ВальеканоНе начат
Эспаньол
19:30
БетисНе начат
Сельта
22:00
АтлетикоНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Удинезе
1 - 1 1 1
Кальяри2 тайм
Фиорентина
16:00
РомаНе начат
Болонья
16:00
ПизаНе начат
Наполи
19:00
ДженоаНе начат
Ювентус
21:45
МиланНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Штутгарт
16:30
ХайденхаймНе начат
Гамбург
18:30
МайнцНе начат
Боруссия М
20:30
ФрайбургНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лион
16:00
ТулузаНе начат
Страсбург
18:15
АнжеНе начат
Гавр
18:15
РеннНе начат
Монако
18:15
НиццаНе начат
Лилль
21:45
ПСЖНе начат

Орлов сравнил игру Дзюбы и Соболева

Комментатор Геннадий Орлов высказал мнение по поводу нападающего Артема Дзюбы и сравнил его с Александром Соболевым.
Фото: ФК "Зенит"
"Сравнения Соболева с Дзюбой? Ну какие тут могут быть параллели? Дзюба гораздо техничнее, ногами лучше работает. Артем был ведущим игроком сборной на домашнем чемпионате мира, да и вообще больше всех забил в нашем чемпионате. Разве это случайность? У Соболева все гораздо скромнее. Против "Зенита" Дзюба провел весьма добротный матч. Артем небезразличен, в отличие от некоторых футболистов "Зенита", — заявил комментатор в интервью "СЭ".

В текущем сезоне Артем Дзюба провел 11 игр, забил 4 гола и отдал 2 голевые передачи. Контракт игрока с "Акроном" был подписан 12-го сентября 2024 года сроком на один сезон, в начале лета клуб объявил о продлении соглашения до конца июня 2026 года. Форвард провел 56 игр за сборную России и забил 31 гол, нападающий является лучшим бомбардиром в истории команды. Также Артем Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории чемпионата России.

Александр Соболев сыграл 14 матчей и отметился 7 результативными действиями (5 голов и 2 голевые передачи) в рамках сезона-2025/2026. Контракт нападающего с "Зенитом" действует до конца июня 2027 года. За сборную России нападающий провел 14 матчей и отметился 6-ю голами.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится