Орлов сравнил игру Дзюбы и Соболева

"Сравнения Соболева с Дзюбой? Ну какие тут могут быть параллели? Дзюба гораздо техничнее, ногами лучше работает. Артем был ведущим игроком сборной на домашнем чемпионате мира, да и вообще больше всех забил в нашем чемпионате. Разве это случайность? У Соболева все гораздо скромнее. Против "Зенита" Дзюба провел весьма добротный матч. Артем небезразличен, в отличие от некоторых футболистов "Зенита", — заявил комментатор в интервью "СЭ".
В текущем сезоне Артем Дзюба провел 11 игр, забил 4 гола и отдал 2 голевые передачи. Контракт игрока с "Акроном" был подписан 12-го сентября 2024 года сроком на один сезон, в начале лета клуб объявил о продлении соглашения до конца июня 2026 года. Форвард провел 56 игр за сборную России и забил 31 гол, нападающий является лучшим бомбардиром в истории команды. Также Артем Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории чемпионата России.
Александр Соболев сыграл 14 матчей и отметился 7 результативными действиями (5 голов и 2 голевые передачи) в рамках сезона-2025/2026. Контракт нападающего с "Зенитом" действует до конца июня 2027 года. За сборную России нападающий провел 14 матчей и отметился 6-ю голами.
Комментатор Геннадий Орлов высказал мнение по поводу нападающего Артема Дзюбы и сравнил его с Александром Соболевым.
Фото: ФК "Зенит"