"Мирлинд всегда говорил, что хочет остаться. Но честно добавлял: "Если у меня будет суперинтересное предложение, новый вызов — рассмотрю. Приоритет — Европа, но, возможно, это будет и Россия", – приводит слова Дзюбы Sport24.
Мирлинд Даку пополнил состав "Рубина" в июле 2023 года. За все время в казанской команде албанский нападающий выступил в 77 встречах, в которых записал на свой счет 34 гола и 13 результативных передач. Срок действующего трудового соглашения игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Интернет-портад Transfermarkt оценивает трансефрную стоимость Даку в 10 миллионов евро.
На данный момент "Рубин" занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 18 очков в 11-ти туров РПЛ.
В "Рубине" рассказали, где хочет продолжить карьеру Мирлинд Даку
Спортивный директор "Рубина" Константин Дзюба высказался о будущем нападающего команды Мирлинда Даку.
Фото: ФК "Рубин"