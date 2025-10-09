Вратарь сборной России Матвей Сафонов на предматчевой пресс-конференции продемонстрировал капитанскую повязку, в которой он выйдет на товарищеский поединок против национальной команды Ирана.
В активе Сафонова 15 игр в футболке национальной сборной страны, в которых он пропустил 10 мячей и 8 раз оставил ворота в неприкосновенности.
Встреча России и Ирана состоится завтра, 10 октября, на стадионе "Волгоград Арена". Начало - в 20:00 по Москве.
Стал известен капитан сборной России в товарищеском матче против Ирана
Стало известно, кто выведет сборную России в качестве капитана на игру с Ираном.
Фото: "Чемпионат"