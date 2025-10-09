Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Финляндия
0 - 1 0 1
Литва1 тайм
Кипр
21:45
Босния и ГерцеговинаНе начат
Мальта
21:45
НидерландыНе начат
Шотландия
21:45
ГрецияНе начат
Австрия
21:45
Сан-МариноНе начат
Чехия
21:45
ХорватияНе начат
Беларусь
21:45
ДанияНе начат
Фарерские острова
21:45
ЧерногорияНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Румыния
21:00
МолдоваНе начат
Англия
21:45
УэльсНе начат
Польша
21:45
Новая ЗеландияНе начат

Стал известен капитан сборной России в товарищеском матче против Ирана

Стало известно, кто выведет сборную России в качестве капитана на игру с Ираном.
Фото: "Чемпионат"
Вратарь сборной России Матвей Сафонов на предматчевой пресс-конференции продемонстрировал капитанскую повязку, в которой он выйдет на товарищеский поединок против национальной команды Ирана.

В активе Сафонова 15 игр в футболке национальной сборной страны, в которых он пропустил 10 мячей и 8 раз оставил ворота в неприкосновенности.

Встреча России и Ирана состоится завтра, 10 октября, на стадионе "Волгоград Арена". Начало - в 20:00 по Москве.

