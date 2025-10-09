Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Финляндия
2 - 1 2 1
ЛитваЗавершен
Кипр
1 - 2 1 2
Босния и Герцеговина2 тайм
Мальта
0 - 3 0 3
Нидерланды2 тайм
Шотландия
2 - 1 2 1
Греция2 тайм
Австрия
8 - 0 8 0
Сан-Марино2 тайм
Беларусь
0 - 5 0 5
Дания2 тайм
Чехия
0 - 0 0 0
Хорватия2 тайм
Фарерские острова
4 - 0 4 0
Черногория2 тайм

Товарищеские матчи. Сборные

Румыния
2 - 1 2 1
МолдоваЗавершен
Англия
3 - 0 3 0
Уэльс2 тайм
Польша
1 - 0 1 0
Новая Зеландия2 тайм

Экс-тренер "Монако" ведет переговоры со "Спартаком" - источник

Бельгийский тренер Филипп Клеман ведет переговоры со "Спартаком".
Фото: Getty Images
Об этом сообщает Sport 24.

По информации источника, 51-летний Филипп Клеман провел переговоры со спортивным директором московского клуба Фрэнсисом Кахигао.

Клеман в период с 2022 по 2023 год возглавлял "Монако", где играет российский экс-футболист ЦСКА Александр Головин. С 2024 года бельгиец тренировал "Рейнджерс". Зимой 2025 года он покинул шотландский клуб.

Напомним, Деян Станкович возглавил московский "Спартак" в мае 2024 года. На данный момент подопечные сербского специалиста идут на шестом месте в чемпионате Российской Премьер-Лиги, имея в своем активе 18 очков в 11 сыгранных матчах. Сам же Станкович отстранен от матчей под эгидой РФС на месяц.

