Экс-тренер "Монако" ведет переговоры со "Спартаком" - источник

Об этом сообщает Sport 24.
По информации источника, 51-летний Филипп Клеман провел переговоры со спортивным директором московского клуба Фрэнсисом Кахигао.
Клеман в период с 2022 по 2023 год возглавлял "Монако", где играет российский экс-футболист ЦСКА Александр Головин. С 2024 года бельгиец тренировал "Рейнджерс". Зимой 2025 года он покинул шотландский клуб.
Напомним, Деян Станкович возглавил московский "Спартак" в мае 2024 года. На данный момент подопечные сербского специалиста идут на шестом месте в чемпионате Российской Премьер-Лиги, имея в своем активе 18 очков в 11 сыгранных матчах. Сам же Станкович отстранен от матчей под эгидой РФС на месяц.
