"Я уже говорил, что он не сыграет в Волгограде. Будем смотреть на его состояние на 14 октября. Возможно ли, что он не сыграет? Возможно, будем смотреть на состояние футболиста", - приводит слова Карпина "Матч ТВ".
В текущем сезоне Игорь Дивеев провел за ЦСКА во всех турнирах 11 матчей и записал на свой счет 3 забитых мяча. Ранее сообщалось, что защитник прибыл в расположение национальной команды с поврежденным голеностопом и может не выйти на поле ни в одном из двух товарищеских матчей.
Всего центральный защитник провел 17 матчей за сборную России и записал на свой счет 1 забитый гол. Во вторник, 14 октября, команда Валерия Карпина сыграет в Москве со сборной Боливии.
В сборной России рассказали, сыграет ли Игорь Дивеев в матче с Боливией
Фото: РФС