"Воробьёв прибавил в этом сезоне. Помогла конкуренция с появлением Комличенко, у него накапливается игровой опыт. При правильном самоанализе это помогает двигаться вперёд. Сейчас это лучший российский нападающий. Он интереснее Сергеева и остальных, не называя фамилий", - цитирует Билялетдинова "Советский спорт".
Вчера, 10 октября, национальная команда России одержала победу над сборной Ирана со счетом 2:1, забитыми мячами в составе сборной России отметились Дмитрий Воробьев и Алексей Батраков.
В текущем сезоне Дмитрий Воробьев провел за московский "Локомотив" во всех турнирах 15 матчей и записал на свой счет 8 забитых мячей и 3 голевые передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего форварда в 5 миллионов евро, контракт футболиста с клубом рассчитан до июня 2027 года.
"Он интереснее Сергеева". Билялетдинов назвал лучшего российского нападающего на данный момент
Экс-игрок сборной России Динияр Билялетдинов назвал лучшего российского нападающего на данный момент.
Фото: ФК "Локомотив"