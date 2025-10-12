Матчи Скрыть

Первая лига

Ротор
0 - 0 0 0
Черноморец2 тайм

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Сан-Марино
0 - 1 0 1
Кипр2 тайм
Шотландия
19:00
БеларусьНе начат
Нидерланды
19:00
ФинляндияНе начат
Фарерские острова
19:00
ЧехияНе начат
Дания
21:45
ГрецияНе начат
Литва
21:45
ПольшаНе начат
Румыния
21:45
АвстрияНе начат
Хорватия
21:45
ГибралтарНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Мальта
20:00
Босния и ГерцеговинаНе начат

Смолов ответил, когда объявит о завершении карьеры

Бывший нападающий "Краснодара" Федор Смолов рассказал, когда примет решение завершить игровую карьеру.
Фото: "Чемпионат"
- Думаю, ближе к зиме я точно буду понимать. Должно пройти время – я окончательно пойму, скучаю ли я по футболу и осталась ли какая-то недосказанность, - сказал Смолов в видеоролике, опубликованном в телеграмм-канале BB Tennis.

В текущем сезоне Фёдор выступал за медийный футбольный клуб "Broke Boys". Нападающий принял участие в трех матчах Пути РПЛ Кубка России, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу. Последним профессиональным клубом Смолова был "Краснодар", в котором игрок стал чемпионом России сезона-2024/2025.

