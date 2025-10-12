- Думаю, ближе к зиме я точно буду понимать. Должно пройти время – я окончательно пойму, скучаю ли я по футболу и осталась ли какая-то недосказанность, - сказал Смолов в видеоролике, опубликованном в телеграмм-канале BB Tennis.
В текущем сезоне Фёдор выступал за медийный футбольный клуб "Broke Boys". Нападающий принял участие в трех матчах Пути РПЛ Кубка России, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу. Последним профессиональным клубом Смолова был "Краснодар", в котором игрок стал чемпионом России сезона-2024/2025.
Смолов ответил, когда объявит о завершении карьеры
Бывший нападающий "Краснодара" Федор Смолов рассказал, когда примет решение завершить игровую карьеру.
Фото: "Чемпионат"