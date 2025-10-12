- Для нас это исторический матч. Мы понимаем, что он может помочь нам расти как команде. Это будет сложная игра, но мы должны её выиграть, чтобы подняться в рейтинге ФИФА, - сказал Роча "Чемпионату".
Товарищеский матч между сборными России и Боливии пройдет во вторник, 14 октября, в 20:00 по московскому времени на стадионе "ВТБ Арена". Позавчера, 10 октября, национальная команда России обыграл Иран со счетом 2:1, благодаря голам Дмитрия Воробьева и Алексея Батракова.
Защитник сборной Боливии: дя нас это исторический матч, мы должны выиграть
Защитник сборной Боливии и тольяттинского "Акрона" Йомар Роча поделился ожиданиями от матча с национальной командой России.
Фото: РФС