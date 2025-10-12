Франко Камоцци – о Ваноли в "Спартаке": им нужен тренер другого уровня

- Думаю, что это будет очень сложно, не уверен, что он сумеет добиться успеха в "Спартаке". Им нужен тренер другого уровня, - сказал Камоцци.
Ваноли уже занимал должность главного тренера красно-белых с декабря 2021 года по июнь 2022 года. Под руководством итальянца московский клуб выиграл Кубок России.
Напомним, Деян Станкович возглавляет московский "Спартак" с мая 2024 года. На данный момент подопечные сербского специалиста идут на шестом месте в чемпионате Российской Премьер-Лиги, имея в своем активе 18 очков в 11 сыгранных матчах.
Итальянский функционер Франко Камоцци в беседе с Rusfootball.info поделился мнением о возможном назначении Паоло Ваноли в "Спартак".
Фото: Getty Images