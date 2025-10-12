Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ротор
0 - 0 0 0
Черноморец2 тайм

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Сан-Марино
0 - 1 0 1
Кипр2 тайм
Шотландия
19:00
БеларусьНе начат
Нидерланды
19:00
ФинляндияНе начат
Фарерские острова
19:00
ЧехияНе начат
Дания
21:45
ГрецияНе начат
Литва
21:45
ПольшаНе начат
Румыния
21:45
АвстрияНе начат
Хорватия
21:45
ГибралтарНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Мальта
20:00
Босния и ГерцеговинаНе начат

Франко Камоцци – о Ваноли в "Спартаке": им нужен тренер другого уровня

Итальянский функционер Франко Камоцци в беседе с Rusfootball.info поделился мнением о возможном назначении Паоло Ваноли в "Спартак".
Фото: Getty Images
- Думаю, что это будет очень сложно, не уверен, что он сумеет добиться успеха в "Спартаке". Им нужен тренер другого уровня, - сказал Камоцци.

Ваноли уже занимал должность главного тренера красно-белых с декабря 2021 года по июнь 2022 года. Под руководством итальянца московский клуб выиграл Кубок России.

Напомним, Деян Станкович возглавляет московский "Спартак" с мая 2024 года. На данный момент подопечные сербского специалиста идут на шестом месте в чемпионате Российской Премьер-Лиги, имея в своем активе 18 очков в 11 сыгранных матчах.

