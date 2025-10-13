Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Украина
21:45
АзербайджанНе начат
Словакия
21:45
ЛюксембургНе начат
Словения
21:45
ШвейцарияНе начат
Северная Македония
21:45
КазахстанНе начат
Исландия
21:45
ФранцияНе начат
Швеция
21:45
КосовоНе начат
Уэльс
21:45
БельгияНе начат
Северная Ирландия
21:45
ГерманияНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Черногория
19:00
ЛихтенштейнНе начат

Аршавин ответил на сравнение с Глушенковым

Бывший футболист "Зенита" и "Арсенала" Андрей Аршавин ответил на вопрос, кто талантливее - он или нападающий сине-бело-голубых Максим Глушенков.
Фото: ФК "Зенит"
"Первое - ему еще надо доиграть свою карьеру, чтобы это понять. Второе - трудно сравнивать игроков из разных поколений. Третье - я все это сказал, чтобы не говорить, что я талантливее", - цитирует Аршавина "Матч ТВ".

Напомним, ранее нападающий "Зенита" Максим Глушенков был назван лучшим игроком Российской Премьер-Лиги по итогам сентября.

В прошлом месяце Глушенков записал на свой счет 5 забитых мячей в трех матчах чемпионата России. Всего на счету форварда 8+4 по системе гол плюс пас в 12 играх текущего сезона в РПЛ и Кубке страны.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 5
  • Нравится
  • +5
  • Не нравится