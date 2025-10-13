Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Украина
2 - 1 2 1
АзербайджанЗавершен
Словакия
2 - 0 2 0
ЛюксембургЗавершен
Словения
0 - 0 0 0
ШвейцарияЗавершен
Северная Македония
1 - 1 1 1
КазахстанЗавершен
Исландия
2 - 2 2 2
ФранцияЗавершен
Швеция
0 - 1 0 1
КосовоЗавершен
Уэльс
2 - 4 2 4
БельгияЗавершен
Северная Ирландия
0 - 1 0 1
ГерманияЗавершен

Товарищеские матчи. Сборные

Черногория
2 - 1 2 1
ЛихтенштейнЗавершен

Карпин сравнил сборные Боливии и Ирана

Главный тренер сборной России Валерий Карпин сравнил игру национальных команд Ирана и Боливии.
Фото: "Чемпионат"
- Стилистически сборная Боливии от Ирана отличается. Это более латиноамериканская — любят поработать с мячом. Ничего нового за эти дни не появилось, - сказал Карпин "Чемпионату".

Товарищеский матч между сборными России и Боливии пройдет во вторник, 14 октября, в 20:00 по московскому времени на стадионе "ВТБ Арена". 10 октября национальная команда России обыграл Иран со счетом 2:1, благодаря голам Дмитрия Воробьева и Алексея Батракова.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • -2
  • Не нравится