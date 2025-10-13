- Стилистически сборная Боливии от Ирана отличается. Это более латиноамериканская — любят поработать с мячом. Ничего нового за эти дни не появилось, - сказал Карпин "Чемпионату".
Товарищеский матч между сборными России и Боливии пройдет во вторник, 14 октября, в 20:00 по московскому времени на стадионе "ВТБ Арена". 10 октября национальная команда России обыграл Иран со счетом 2:1, благодаря голам Дмитрия Воробьева и Алексея Батракова.
Карпин сравнил сборные Боливии и Ирана
Главный тренер сборной России Валерий Карпин сравнил игру национальных команд Ирана и Боливии.
Фото: "Чемпионат"