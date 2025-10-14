Прудников: возвращение Станковича на бровку поможет "Спартаку"

"Считаю, что возвращение Станковича на бровку поможет "Спартаку". На поле легче управлять командой, чем с трибуны. Легче мотивировать, кричать, давать бодрость. Так должно быть. Главное, чтобы клуб добивался результатов. Неважно, какая игра. Понятно, что результаты у "Спартака" не очень. Шестое место говорит само за себя. Сейчас только начало сезона, будем надеяться, что всё поменяется", - цитирует Прудникова Metaratings.
После 11 сыгранных туров московский "Спартак" располагается на шестой строчке в турнирной таблице чемпионата России с 18 набранными очками в своем активе. В 12 туре Российской Премьер-Лиги красно-белые примут на домашнем стадионе "Ростов".
Напомним, что главный тренер столичного клуба Деян Станкович дисквалифицирован от всех соревнований под эгидой РФС до 19 октября. Ранее сообщалось, что специалист является основным кандидатом на пост главного тренера национальной команды Сербии, также сообщалось, что руководство красно-белых намерено отправить Станковича в отставку.
Экс-игрок "Спартака" Александр Прудников оценил текущие результаты красно-белых.
Фото: ФК "Спартак"