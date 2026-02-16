Защитник "Краснодара" Витор Тормена сравнил уровень футбола в России и Португалии.

Фото: ФК "Краснодар"

- В обоих чемпионатах высокий уровень, оба сильны. Российская лига точно не отстает. Здесь идет такая же борьба за каждый мяч, больше фокус на физике.