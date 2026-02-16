Тормена сравнил уровень футбола в России и Португалии

- В обоих чемпионатах высокий уровень, оба сильны. Российская лига точно не отстает. Здесь идет такая же борьба за каждый мяч, больше фокус на физике.
К тому же, зимой поля некоторых команд находятся в очень плохом состоянии, что заставляет игроков чаще и жестче фолить. Тяжело сказать, где лучше, где хуже, - сказал Тормена в интервью "Матч ТВ".
Витор Тормена перешел в "Краснодар" из португальской "Браги" летом 2023 года за 3 миллиона евро. Ранее защитник выступал за португальские клубы "Жил Висенте" и "Портимоненсе", а также выступал за молодежные команды "Сан-Паулу".
Защитник провел за краснодарцев во всех турнирах 78 матчей и записал на свой счет три забитых мяча и две результативные передачи. Контракт 30-летнего бразильца с южанами рассчитан до лета 2029 года, интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость центрального защитника в 9 миллионов евро.