Экс-защитник "Зенита" резко высказался об атаке сборной России

Бывший футболист "Зенита" Алексей Стрепетов заявил, что российской национальной команде не хватает качественных нападающих.
Фото: РФС
"У нас проблема центрального нападающего в национальной команде. У нас дефицит российских форвардов. Линия атаки очень скудная по потенциалу. У нас были в атаке Юран, Павлюченко, Кержаков - вот это были нападающие высочайшего уровня. Должны быть более яркие игроки в сборной России", - сказал Стрепетов в интервью "Советскому спорту".

10 октября сборная России обыграла команду Ирана в Волгограде на стадионе "Волгоград Арена". Встреча завершилась со счетом 2:1. Голы за Россию забили нападающий Дмитрий Воробьев и атакующий полузащитник Алексей Батраков. За Иран забитым мячом отличился форвард Амирхоссейн Хоссейнзаде.

Следующий матч Сборной России пройдет 14 октября в Москве на "ВТБ Арене" против Боливии. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.

